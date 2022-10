Σεισμός 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα (09.10.2022) την Ιάβα στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Ινδονησία καταγράφηκε στα 50 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το EMSC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Sismo Magnitude 5.5 at #Indonesia the epicenter was located 75km South of #Rangkasbitung, and 95km Southwest of #Yakarta at a depth of 40km #EarthQuake #Java #Gempabumi @CCentaury #Breaking pic.twitter.com/GnPsn49Eei