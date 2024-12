Ινδονησία: Ηχούν οι σειρήνες για την 20η επέτειο του τσουνάμι με τους 200.000 νεκρούς

Ήχησαν σειρήνες στην Ινδονησία, το πρωί της Πέμπτης (26.12.2024), καθώς επιζώντες και οικογένειες θυμάτων άρχισαν τις εκδηλώσεις μνήμης των 220.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, όταν το καταστροφικό τσουνάμι σάρωσε τις χώρες Ινδικού Ωκεανού πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

Στην πόλη της Ινδονησίας, Μπάντα Άτσεχ, που ξεκίνησε πρώτη τη σειρά εκδηλώσεων στην Ασία, οι σειρήνες ήχησαν για 3 λεπτά, ακριβώς την ώρα που ο ισχυρός σεισμός, προκάλεσε το τσουνάμι.

Ήταν 26 Δεκεμβρίου 2004, όταν οι πολίτες όλης της Ινδονησίας, ξεκίνησαν να ταρακουνιούνται από τον σεισμό 9,1 βαθμών Ρίχτερ, που είχε επίκεντρο τα ανοικτά των δυτικών ακτών του ινδονησιακού νησιού της Σουμάτρας.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο σεισμός προκάλεσε τα κύματα που σφυροκόπησαν ανελέητα την Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη κι άλλες 9 χώρες που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό.

Από το φονικό τσουνάμι, υπήρξαν θύματα ως ακόμη και στη Σομαλία.

