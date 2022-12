Την έπνιξαν τα χρέη και αποφάσισε να βρει έναν πρωτότυπο τρόπο για να μην πληρώσει. Ο λόγος για μια γυναίκα από την Ινδονησία, η οποία αποδείχθηκε πως είχε σκηνοθετήσει τον θάνατος της, για να μην πληρώσει τα λεφτά που χρωστούσε σε μια άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με την Daily Star, η γυναίκα από την Ινδονησία είχε προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου για να πληρώσει τα χρέη στην συνεργάτιδά της. Ωστόσο, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το – άγνωστο – χρηματικό ποσό.

Όταν η συνεργάτιδά της μπήκε – λίγες μέρες μετά – στο Facebook είδε ένα ποστ, όπου η κόρη της γυναίκας που της χρωστούσε αποχαιρετούσε την μητέρα της, ενώ υπήρχαν και φωτογραφίες με την ίδια τυλιγμένη σε ένα σάβανο.

Η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρας της σκοτώθηκε σε τροχαίο.

I'm in debt and faked my own death on Facebook — 'corpse' pics and all https://t.co/o5qjO54J4q pic.twitter.com/OlIFQu8rZ8