Ινδονησία: Τεράστιο κύμα εξαφανίζει τον 20χρονο τουρίστα που αγνοείται

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 20χρονου στην Ινδονησία να τραβήξει φωτογραφίες με φόντο τα εντυπωσιακά κύματα στην παραλία Kedung Tumpang καθώς ένα από αυτά τον «ρούφηξε» με αποτέλεσμα ο τουρίστας να αγνοείται από τις αρχές.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (13.10.2024) όταν ο 20χρονος Roni Josua Simanjuntak πήγε σε μια ακτή με την παρέα του. Ο νεαρός τουρίστας είχε ταξιδέψει με φίλους του στην Ινδονησία για μερικές μέρες, όταν επισκέφτηκαν την παραλία με την άγρια ομορφιά και θέλησαν να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες από τη θέα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται ο 20χρονος που στέκεται μπροστά σε έναν βράχο και να ποζάρει προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία. Αυτό που δεν γνώριζε, όμως, είναι ότι πίσω του τα κύματα «φούσκωναν» και αποτελούσαν απειλή.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα ένα από τα κύματα φαίνεται να ρίχνει τον 20χρονο από τον βράχο και να τον εξαφανίζει από τα μάτια των φίλων του, οι οποίοι στην αρχή γελούν με την εξέλιξη αυτή. Εκείνη η στιγμή είναι και η τελευταία φορά που είδε κάποιος τον 20χρονο τουρίστα, αφού μετά το «χτύπημα» από το κύμα η τύχη του αγνοείται.

