Ινδονησία: Τραγωδία με την πτήση της Sriwijaya Air! Βρέθηκαν συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη (pics, video)

Οι χειρότεροι φόβοι φαίνεται πως επιβεβαιώνονται, καθώς όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, βρέθηκαν συντρίμμια του αεροπλάνου Sriwijaya Air, το οποίο είχε χαθεί λίγα λεπτά αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, στην Ινδονησία.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για ένα Boeing 737-500 ηλικίας 26 ετών που είχε μέσα 59 επιβάτες. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε παιδιά και ένα μωρό.

Λίγο πριν χαθεί, το Flightradar24 ανήρτηση στο twitter πως το αεροπλάνο 4 λεπτά μετά την απογείωσή του έπεσε 10.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό!

Δείτε εικόνες από τα συντρίμμια

Unconfirmed video footage of the first debris found by the rescue team in Jakarta bay. #SriwijayaAir #sj182 #Indonesia #Jakarta pic.twitter.com/Tw5U044Hgk