Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (15/4) στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις της μεταφορικής εταιρείας FedEx. Αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς, ενώ ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (15/4) στα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx που βρίσκεται στη Μίραμπελ Ρόουντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή αποκλείστηκε.

Νεκροί, όπως μεταδίδει το AP, είναι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Νωρίτερα σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδιανάπολης, σημείωσε ότι οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες», επεσήμανε η Τζίνα Κουκ, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

«Ενημερωθήκαμε για το τραγικό περιστατικό στις εγκαταστάσεις μας κοντά στο αεροδρόμιο της Ιντιανάπολις» αναφέρει σε δήλωση της η FedEx. «Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν (σ.σ. από το περιστατικό). Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με τις αρχές» προσθέτουν.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1