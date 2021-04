Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης (15/4) στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις της FedEx. Αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για θύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει ΝBC Νews, επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές, αν και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα ερωτήματα του μέσου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1