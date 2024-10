Ιωνάς Καρούσης: Καρέ καρέ η τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ που στοίχισε τη ζωή στον 26χρονο Έλληνα

Δεν χωρούν λόγια για να περιγράψουν τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας Καρούση, των Ελλήνων γιατρών, που ζουν στο Ισραήλ, οι οποίοι έχασαν τον γιο τους Ιωνά από τρομοκρατική επίθεση.

Το μοναχοπαίδι τους, ο Ιωνάς Καρούσης έπεσε νεκρό από τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης (01.10.2024).

Ο καθηγητής νευρολογίας Δρ. Δημήτρης Καρούσης και η σύζυγός του παιδίατρος, Ράνια Καρούση, ζουν στο Ισραήλ από το 1988. Δέκα χρόνια αργότερα έφεραν στον κόσμο τον γιο τους, Ιωνά, τον οποίο καμάρωναν όσο μεγάλωνε και ακολουθούσε τα όνειρά του.

Μέχρι που οι τρομοκράτες του έκοψαν αναπάντεχα το νήμα της ζωής.

Όλα έγιναν, περίπου στις 19.00 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δύο «μοναχικοί λύκοι» έβαλαν σε εφαρμογή το δολοφονικό τους σχέδιο.

Οπλισμένοι, ο ένας με αυτόματο όπλο και ο άλλος με μαχαίρι, βγήκαν από ένα τζαμί, στη συνοικία της Γιάφας, με κατεύθυνση προς τον κοντινό σταθμό του τραμ, στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ.

Αυτό είναι το τζαμί στο όπου κρύβονταν οι τρομοκράτες πριν ανοίξουν πυρ

Κυριευμένοι από δολοφονικό μένος επιβιβάστηκαν στον συρμό του τραμ, πυροβολώντας και μαχαιρώνοντας ανυποψίαστους και αθώους επιβάτες. Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν και κρατώντας ψηλά το όπλο και το μαχαίρι και ξεκίνησαν δεύτερο κύκλο σφαγής σε όσους περίμεναν στη στάση Σντερότ – Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα.

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δύο τρομοκράτες, ένας από τους οποίους είχε στα χέρια του αυτόματο όπλο και ο άλλος μαχαίρι, ντυμένοι στα μαύρα, να περιφέρονται κατά μήκος του σταθμού πριν αρχίσουν να πυροβολούν και να σκοτώνουν.

