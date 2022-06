Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη και τη διαρροή τοξικού αερίου (το λεγόμενο «κίτρινο αέριο») στο λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία.

Η Άκαμπα, ένα από τα κύρια λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, είναι το λιμάνι της Ιορδανίας, από το οποίο γίνονται οι περισσότερες ιορδανικές εισαγωγές και εξαγωγές. Είναι επίσης ένα σημαντικό θέρετρο.

«Η κατάσταση στην Άκαμπα είναι πλέον υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Μπίσερ αλ-Χασάουνεχ.

Σύμφωνα με ένα τελευταίο επίσημο απολογισμό, 13 άνθρωποι, από τους οποίους οκτώ Ιορδανοί και τέσσερις Ασιάτες, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και περισσότεροι από 250 τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 123 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Watch: A video shows the moment a large cylinder plunged from a crane on a moored vessel, causing a violent explosion of yellow gas in Jordan’s #Aqaba port, killing at least 10 people and injuring over 200. https://t.co/aYuzIcTgpk pic.twitter.com/iSaqZIOCcV