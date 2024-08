ΗΠΑ: 26χρονος προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αεροπλάνου και φώναζε πως δεν είναι τρελός

Πανικός δημιουργήθηκε σε μια πτήση από το Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένας επιβάτης αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, παρενοχλούσε μια αεροσυνοδό και στη συνέχεια αποπειράθηκε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους.

Όλα έγιναν στις 18 Ιουλίου όταν ο Έρικ Νίκολας Γκάπκο, 26 ετών κατάφερε να αναστατώσει μια ολόκληρη πτήση της American Airlines και να υποχρεώσει το αεροπλάνο σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το New York Post, ο Γκάπκο έβγαλε το πουκάμισό, άρχισε να φυσά σε έναν στυλό, να φωνάζει και να χτυπά μια αεροσυνοδό, λέγοντάς της να κάνουν σεξ, ανέφεραν οι αρχές.

Στη συνέχεια επιτέθηκε σε μια αεροσυνοδό και προσπάθησε να ανοίξει τις εξωτερικές πόρτες του αεροπλάνου «πολλές φορές».

