ΗΠΑ: 3 νεκροί σε νέα επίθεση κατά ταχύπλοου ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό

Τρεις άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο «εμπλεκόμενο σε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών» σκοτώθηκαν σε ακόμη έναν αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, γεγονός το οποίο αύξησε σε τουλάχιστον 185 τον απολογισμό των θυμάτων της αμφισβητούμενης έντονα εκστρατείας που συνεχίζει εντατικά η Ουάσιγκτον.

Το ταχύπλοο που μπήκε στο στόχαστρο «εκμεταλλεύονταν» ξένες «τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ  που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας βίντεο 15 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους που φέρεται να διακινεί ναρκωτικά.

Επανέλαβε τυποποιημένη φρασεολογία που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης–που είναι πλέον δεκάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε οποιαδήποτε αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

