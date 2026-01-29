Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Άγνωστο αν θα παραστεί ο Πιτ Χέγκσεθ στην σύνοδο υπουργών Άμυνας του NATO

Εάν δεν παραστεί στην σύνοδο, θα είναι ο δεύτερος Αμερικανός υπουργός - μετά τον Μάρκο Ρούμπιο - που δεν θα συμμετάσχει σε υπουργική σύνοδο του NATO
Δεν είναι μυστικό ότι η συνοχή του NATO έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα λόγω της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την Γροιλανδία, με τον Γενικό Γραμματέα να μην τηρεί καθαρά αμερόληπτη στάση, αφού υπερασπίζεται ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με την σύνοδο υπουργών Άμυνας του NATO στις Βρυξέλλες να πλησιάζει, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ θα συμμετέχει, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των κρατών – μελών της Συμμαχίας. 

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πετ Χέγκσεθ δεν αναμένεται να παραστεί στην σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ δήλωσαν σήμερα (29.01.2026) στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχους και ένα διπλωμάτης του NATO. Ωστόσο, τίποτε δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, άρα υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξουν τα δεδομένα.

Εάν ο Χέγκσεθ δεν παραστεί στην τακτική σύνοδο, θα είναι ο δεύτερος κατά σειρά Αμερικανός υπουργός που δεν θα συμμετάσχει σε υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δεν παρέστη στην σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

