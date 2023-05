Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν μια κοινή προσπάθεια των συμμάχων τους για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Την σχετική δήλωση έκανε – όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN – ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενώπιον των ηγετών της «Ομάδας των επτά» (G7), στη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει τα αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής καθώς προσβλέπει στο να συνεχίσει τη μεγαλύτερη προέλασή της εδώ και μήνες κατά των ρωσικών στρατευμάτων πριν από την προγραμματισμένη αντεπίθεση. Λέει ότι τα F-16 είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από τα αεροσκάφη σοβιετικής εποχής που διαθέτει σήμερα.

Ο Μπάιντεν είπε στους ηγέτες της G7 ότι οι αποφάσεις σχετικά με το πότε, πόσα και ποιος θα παράσχει τα αεροσκάφη, που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin, θα ληφθούν τους επόμενους μήνες, ενώ η εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην Ευρώπη, πρόσθεσε το AP.

