Ένας ναύτης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) έπεσε νεκρός αφού άνοιξε πυρ μέσα σε μια στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ, τραυματίζοντας δύο άτομα, ανακοίνωσαν σήμερα ο αμερικανικός στρατός και η τοπική αστυνομία.

Σε μια ανακοίνωση το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι ο ένοπλος, ένας τραυματιοφορέας του Νοσοκομείου του ΠΝ, σκοτώθηκε έπειτα από ένα περιστατικό στη βάση Φορτ Ντέτρικ στο Μέριλαντ.

Η αστυνομία της πόλης Φρέντερικ τόνισε πως υπάρχουν δύο θύματα.

2 injured in shooting near Fort Detrick in Maryland, suspect killed after entering military base: Officials https://t.co/KuDg1TA7q8

UPDATE: A 38-year-old sailor was shot and killed by Fort Detrick police Tuesday morning after shooting two men in a nearby city and fleeing onto the Maryland Army base. https://t.co/tYX7F1hBau