ΗΠΑ: Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί σε διαδήλωση υπέρ της Γάζας

Μάρτυρες σε τρομακτικό σκηνικό βρέθηκαν χιλιάδες διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον , όταν ένας διαδηλωτής επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί έξω από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης εναντίον του πολέμου στη Γάζα.

Μία διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χτες Σάββατο (06.10.2024 στην πλατεία Black Lives Matter Plaza της Ουάσιγκτον, υπέρ της Παλαιστίνης όπου συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Samuel Mena Jr. σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη σκηνή από τον Λευκό Οίκο απαθανατίζουν τη φρικτή στιγμή που το χέρι του Mena έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Έβαλε φωτιά στο αριστερό του χέρι, προτού διερχόμενοι και αστυνομικοί επέμβουν και σβήσουν τις φλόγες κρατώντας keffiyeh, τις παλαιστινιακές μαντίλες.

«Είμαι δημοσιογράφος», φώναξε ανάμεσα σε δυο κραυγές πόνου, καταγγέλλοντας την «παραπληροφόρηση».

Η αστυνομία διαβεβαίωσε αργότερα πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η σοκαριστική πράξη έρχεται λίγες μέρες πριν από την επέτειο ενός έτους ή την άγρια ​​αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς και επιτάχυνε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Γάζα . Ο πόλεμος έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 41.000 Παλαιστινίων.

Έγραψε στον λογαριασμό του ένα περίεργο δοκίμιο σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις πράξεις του, περιγράφοντας θέματα που αντιμετωπίζει με «αντικειμενικότητα καθώς σχετίζεται με τη δημοσιογραφία» για τον πόλεμο της Γάζας.

