Σε ρινγκ μετατράπηκε η αίθουσα δικαστηρίου των ΗΠΑ όπου γινόταν η δίκη του μακελάρη του Μπάφαλο, Πέιτον Τζέντρον, όταν άνδρας επιτέθηκε στον δολοφόνο, στον οποίο επιβλήθηκε τελικά ποινή ισόβιων δεσμών.

Ένας εύσωμος άνδρας που ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, επιτέθηκε στον ρατσιστή Πέιτον Τζέντρον, ο οποίος δολοφόνησε 10 Αφροαμερικανούς στην πόλη των ΗΠΑ τον Μάιο του 2022 και επιχείρησε να λιντσάρει τον 19χρονο.

Ο άνδρας προσέγγισε τον 19χρονο και χρειάστηκε να πέσει πάνω του όλη η αστυνομική δύναμη που ήταν στην αίθουσα για να τον σταματήσουν πριν προλάβει να λιντσάρει τον ρατσιστή δολοφόνο, ενώ ο Τζέντρον απομακρύνθηκε άρον – άρον.

Οι οργισμένες δηλώσεις κατά του κατηγορούμενου από την αδερφή ενός από τα θύματα του πυροβολισμού σε σούπερ μάρκετ του Μπάφαλο κατά την ακροαματική διαδικασία, διακόπηκαν όταν ένας άγνωστος που βρισκόταν δίπλα της προσπάθησε να επιτεθεί στον νεαρό δράστη ορμώντας εναντίον του.

«Σκότωσες την αδερφή μου», είπε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα η Μπάρμπαρα Μαπς στον Πέιτον Τζέντρον. Η 72χρονη αδελφή της Μαπς, Κάθριν Μάσεϊ, ήταν ένα από τα 10 θύματα.

The sentencing of Buffalo supermarket shooter Payton Gendron was briefly interrupted when a man lunged at him in the courtroom when a victim’s family member was speaking https://t.co/7C0eOCTxDT pic.twitter.com/VItuwzMmgh