Ένας άνδρας 24 ετών έχασε τη ζωή του στις ΗΠΑ μετά από βουτιά που έκανε στη λίμνη Lanier στην Τζόρτζια και οι έρευνες φαίνεται να αποδίδουν το θάνατό του σε ηλεκτροπληξία.

Ο Τόμας Μίλνερ έκανε μια βουτιά στη λίμνη Lanier στις ΗΠΑ και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περίοικους. Ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή.

Οι αρχές λένε ότι μάλλον υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από κάποιο καλώδιο της εξέδρας και από εκεί προκλήθηκε η ηλεκτροπληξία, ενώ ένα έγκαυμα που είχε στο σώμα του δείχνει να στηρίζει τη θεωρία αυτή για το θάνατό του.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Έλα όμως, πολλοί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και αρκετός κόσμος στις ΗΠΑ θεωρούν ότι ο 24χρονος δεν πέθανε εξαιτίας ενός τραγικού ατυχήματος, αλλά αποτελεί άλλο ένα θύμα της κατάρας της λίμνης Lanier, την οποία θεωρούν στοιχειωμένη.

Πως γίνεται εν έτει 2023 να αποδίδονται θάνατοι σε δεισιδαιμονίες; Κι όμως, γίνεται, καθώς οι υποστηρικτές της θεωρίας ότι η λίμνη των ΗΠΑ είναι στοιχειωμένη λένε ότι στα νερά έχουν πεθάνει περισσότερα από 200 άτομα από τη δημιουργία της την δεκαετία του 1950 και οι περισσότεροι θάνατοι ήταν περίεργοι και αποτέλεσμα της κατάρας που έχει το σημείο.

Η λίμνη των ΗΠΑ δημιουργήθηκε πάνω από ένα νεκροταφείο που υπήρχε στην περιοχή και οι ψυχές των νεκρών εκδικούνται για το γεγονός αυτό.

Το ωραίο είναι ότι αμέσως μετά την είδηση για τον θάνατο του 24χρονου άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν οι αναρτήσεις στα social media για την κατάρα της λίμνης Lanier.

Στην πιο εντυπωσιακή απ’ αυτές ένας χρήστης του Twitter ανέβασε μια φωτό με τον χάρο πάνω σε ένα τζετ σκι με το γνωστό δρεπάνι του ανάμ χείρας και έγραψε στο σχόλιο: «Λίμνη Lanier κάθε μέρα».

lake lanier every day: https://t.co/L96KYtLvbP pic.twitter.com/nwqm79Aqz9

lake lanier every time it catches a new body pic.twitter.com/iwD05yAdEg