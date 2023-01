Σε μαζικές απολύσεις δημοσιογράφων προχώρησαν μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο σημαντικών περικοπών εξαιτίας του άσχημου οικονομικού κλίματος.

CNN, Vox Media, Washington Post… ο φετινός χειμώνας σημαδεύτηκε από μια νέα σειρά απολύσεων δημοσιογράφων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ.

«Ανήκω στην ομάδα των απολυμένων από το @NBCInvestigates (…) Θα μου λείψει, αλλά είμαι ευγνώμων για τον καιρό που πέρασα εκεί».

Όπως η Έμιλι Σίγκελ, που δεν θέλησε να δώσει άλλες λεπτομέρειες μετά την ανάρτηση αυτού του tweet την Τετάρτη, πολλοί δημοσιογράφοι της συντακτικής ομάδας του NBC, του MSNBC ή και του CNN έχουν ανακοινώσει τις απολύσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Δεκέμβριο.

Την Παρασκευή εργαζόμενοι στην εταιρεία Vox Media – στην οποία ανήκουν οι ιστότοποι Vox, The verge, SBNAtion και από το 2019 το γνωστό New York Magazine – έλαβαν το ίδιο mail από τον επικεφαλής τους, τον Τζιμ Μπάνκοφ, στο οποίο τους ανακοινωνόταν «η δύσκολη απόφαση να μειωθεί κατά περίπου 7% το προσωπικό σε όλα τα τμήματα», περιλαμβανομένης της σύνταξης, «εξαιτίας του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος».

Όσοι απολύθηκαν, περίπου 130 σε σύνολο 1.900, ενημερώθηκαν με δεύτερο μήνυμα που εστάλη μέσα στα επόμενα «15 λεπτά».

Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την οργή ή τη σύγχυσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Μέγκαν ΜακΚάρον, δημοσιογράφος «εδώ και εννιάμισι χρόνια» στον ιστότοπο Eater, η οποία απολύθηκε «στην 37η εβδομάδα της κύησης».

Η Vox Media απάντησε ότι η εταιρεία προσφέρει «ανταγωνιστικές αποζημιώσεις», στις οποίες περιλαμβάνεται επιπλέον αποζημίωση στην περίπτωση που πλησιάζει γονική άδεια.

I’ve spent the last 9 1/2 years at Eater doing work I’m immensely proud of. Today is my last day, since I’ve been affected by the layoffs at Vox. I’m also 37 weeks pregnant