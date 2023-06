Μια αρκούδα βούτηξε στη θάλασσα για να δροσιστεί στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με τους υπόλοιπους ανθρώπους που έκαναν μπάνιο εκείνη την ώρα να την παρακολουθούν σαστισμένοι να κάνει μπάνιο δίπλα τους.

Σύμφωνα με το CNN, όλα έγιναν χθες Κυριακή (11.6.2023) όταν η νεαρή μαύρη αρκούδα βούτηξε στη θάλασσα σε παραλία της περιοχής Ντέστιν (Destin) στη Φλόριντα, στον Κόλπο του Μεξικού.

Ένας καπετάνιος σε τουριστικό σκάφος που κυκλοφορεί στην περιοχή, ο Κρις Κέρμπι, δήλωσε στο CNN ότι το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο και ότι οι αρκούδες πηγαίνουν συχνά στα νερά της θάλασσας για να δροστιστούν.

Η νεαρή μαύρη αρκούδα, όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο, δεν δίστασε να περάσει από τις ομπρέλες και τις πετσέτες των υπόλοιπων που βρίσκονταν στην παραλία και βούτηξε.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr