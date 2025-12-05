Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: «Δεν είμαστε σκουπίδια» λέει η σομαλική κοινότητα απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ

Οι προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σε βάρος των Σομαλών πάγωσαν απότομα το κλίμα στη Μινεάπολη - Καθώς οι επιχειρήσεις απέλασης εντείνονται, μέρος της κοινότητας δηλώνει ότι ζει πλέον με έναν μόνιμο φόβο
Η ιδιοκτήτρια σαλόνι ομορφιάς και μετανάστρια από τη Σομαλία, Ιφρα Φαραχ, έξω από το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο Karmel Mall
Η ιδιοκτήτρια σαλόνι ομορφιάς και μετανάστρια από τη Σομαλία, Ιφρα Φαραχ, έξω από το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο Karmel Mall / REUTERS / Tim Evans

Συνήθως, το Karmel Mall στη Μινεάπολη των ΗΠΑ σφύζει από οικογένειες, χαιρετισμούς στα σομαλικά και γεμάτους διαδρόμους με πάγκους που πουλάνε από χιτζάμπ μέχρι μπαχαρικά. Όμως μετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ — ο οποίος χαρακτήρισε τους Σομαλούς «σκουπίδια» και ισχυρίστηκε ότι «κατέστρεψαν τη χώρα μας» — το τεράστιο εμπορικό κέντρο άδειασε, σαν η πόλη να κράτησε την ανάσα της.

Τις ώρες που ακολούθησαν τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, κάτοικοι είδαν πράκτορες της ICE να κατακλύζουν τους δρόμους της Μινεάπολης στις ΗΠΑ. Ένα νέο κύμα απελάσεων, που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας, άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα εκατοντάδων οικογενειών: κάποιοι δεν βγαίνουν καν από το σπίτι, ενώ άλλοι κυκλοφορούν με το διαβατήριό τους στην τσέπη, ένδειξη μιας δυσπιστίας που δεν υπήρχε πριν από λίγες ημέρες.

«Δεν είμαστε σκουπίδια»: η οργή μιας πληγωμένης κοινότητας

Η Ίφρα Φάρα, Αμερικανίδα σομαλικής καταγωγής, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη ζωή της. «Φοβάμαι παντού. Δεν έκανα τίποτα κακό, εργάζομαι σκληρά. Δεν είμαστε σκουπίδια», λέει συγκινημένη. Την ίδια στιγμή, ο δημοτικός σύμβουλος Τζαμάλ Οσμάν βλέπει το τηλέφωνό του να γεμίζει με μηνύματα: «Ο κόσμος ρωτάει μόνο αν μπορεί να βγει έξω χωρίς να κινδυνεύει να συλληφθεί. Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη.»

Το εμπορικό κέντρο Karmell Mall στο Μινεάπολις
Το εμπορικό κέντρο Karmell Mall στο Μινεάπολις / REUTERS / Tim Evans
Το εμπορικό κέντρο Karmell Mall στο Μινεάπολις
REUTERS / Tim Evans
Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Μινεάπολις Τζαμαλ Οσμαν
Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Μινεάπολις Τζαμαλ Οσμαν / REUTERS / Tim Evans
Μινεάπολις
REUTERS / Tim Evans
Μινεάπολις
REUTERS / Tim Evans

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν ότι στο στόχαστρο βρίσκονται μόνο όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα, όμως αυτό που βιώνει η κοινότητα είναι πολύ διαφορετικό. Η σομαλική διασπορά ήδη δοκιμάζεται από μια μεγάλη ομοσπονδιακή έρευνα για απάτες σχετικές με κονδύλια σίτισης κατά την περίοδο της Covid, η οποία έχει οδηγήσει σε δεκάδες διώξεις — ένα πλαίσιο που ο Τραμπ αξιοποιεί για να σκληρύνει τη ρητορική του.

Εντατικοποίηση επιχειρήσεων και κλιμάκωση πολιτικών εντάσεων

Στη συνοικία Cedar-Riverside, ιστορική καρδιά της σομαλικής κοινότητας, έχουν γίνει συλλήψεις σε δρόμους, αυτοκίνητα και έξω από κατοικίες. Σύμφωνα με το Reuters, συνελήφθησαν ακόμη και ισπανόφωνοι εργάτες. Οργανώσεις υπέρ των μεταναστών καταγγέλλουν μια ευρεία, τιμωρητική στρατηγική που εξυπηρετεί περισσότερο πολιτικές σκοπιμότητες παρά λόγους ασφαλείας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, δηλωμένη πολιτική αντίπαλος του Τραμπ και μέλος της σομαλικής διασποράς. Κατηγορεί τον πρόεδρο ότι ξεπέρασε νέα όρια: «ρατσιστικός, ισλαμοφοβικός, εμμονικός με την κοινότητά μας». Η ανησυχία εντείνεται: σύμφωνα με το Αμερικανο-Ισλαμικό Συμβούλιο της Μινεσότα, οι διαδικτυακές απειλές κατά Σομαλών έχουν αυξηθεί από τις δηλώσεις του Τραμπ.

Μια ριζωμένη κοινότητα, σήμερα υπό πίεση

Η πλειονότητα των 84.000 Σομαλών που ζουν στη Μινεάπολη είναι Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι. Πολλοί άλλοι έφτασαν ως πρόσφυγες, έχοντας ξεφύγει από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου στη Σομαλία. Έχουν χτίσει επιχειρήσεις, αναζωογονήσει γειτονιές και δημιουργήσει έναν δυναμικό πολιτιστικό πυρήνα μέσα στην πόλη.

Σήμερα όμως, η θέση τους μοιάζει ξαφνικά εύθραυστη, αιωρούμενη μέσα στο κλίμα της εθνικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Και στους έρημους διαδρόμους του Karmel Mall, το μήνυμα προς τον Τραμπ εξακολουθεί να αντηχεί: «We are not trash».

