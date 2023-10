Αθώος δήλωσε χθες Δευτέρα (30.10.2023), στο δικαστήριο ο 71χρονος Τζόζεφ Τζούμπα, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία ενός 6χρονου μουσουλμάνου Αμερικανοπαλαιστίνιου με μαχαίρι και τον τραυματισμό της μητέρας του στο Ιλινόις, στις ΗΠΑ, μία εβδομάδα μετά το πρόσφατο ξέσπασμα των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο δικαστής της πολιτείας των ΗΠΑ πάντως, δεν έδωσε σημασία στο τι είπε ο 71χρονος και έδωσε εντολή να παραμείνει ο Τζότζεφ Τζούμπα υπό κράτηση για την δολοφονία του 6χρονου παιδιού.

Ο Τζόζεφ Τζούμπα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τους μουσουλμάνους Αμερικανοπαλαιστίνιους ενοικιαστές του, την 32χρονη Χάναν Σαχίν, η οποία επέζησε, και τον 6χρονο γιο της Ουάντια αλ Φαγιούμ, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο στις 14 Οκτωβρίου, κοντά στο Σικάγο, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστή της κομητείας του Γουίλς των ΗΠΑ, ο 71χρονος κατηγορούμενος δολοφόνος δήλωσε αθώος στις οκτώ κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία και έγκλημα υποκινούμενο από το ρατσιστικό μίσος, και δόθηκε εντολή να παραμείνει υπό κράτηση ως την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών αρχών, η οποία προβλέπεται για τις 8 Ιανουαρίου.

Μητέρα και γιος «βρέθηκαν στο στόχαστρο του υπόπτου επειδή είναι μουσουλμάνοι και λόγω της σύγκρουσης που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή με τη Χαμάς και τους Ισραηλινούς», ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι το αγόρι δέχθηκε 26 μαχαιριές.

Στη νεκροτομή αφαιρέθηκε από την κοιλιά του παιδιού ένα στρατιωτικό μαχαίρι με λεπίδα 15 εκατοστών.

A 71-year-old US man is in custody following the stabbing death of a 6-year-old Muslim boy in what’s being treated as a hate crime.



Joseph Czuba has been charged with murder following the incident in which 6-year-old Wadea Al-Fayoume died after suffering a dozen stab wounds. pic.twitter.com/WtFUvZFZ7H