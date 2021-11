Ένα εχθρικό σύνθημα που βρίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει κατακλύσει τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχει ακουστεί ή εμφανιστεί σε γήπεδα, καπέλα, ακόμα και τα έδρανα του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον. Πλέον, ο κάθε Αμερικανός γνωρίζει πως το «Let’s Go Brandon» σημαίνει «F@@k You Biden».

Το χυδαίο κωδικοποιημένο σύνθημα έχει διαδοθεί με μεγάλη ταχύτητα σε μια άκρως πολωμένη χώρα και καταδεικνύει το πόσο έχει αλλάξει η συζήτηση για τα πολιτικά αλλά και την πτώση της δημοτικότητας του Τζο Μπάιντεν, από όταν μπήκε στον Λευκό Οίκο ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ολοκληρώθηκε ένας αγώνας αυτοκινήτων του κυπέλλου NASCAR στην Αλαμπάμα, με νικητή τον 28χρονο Μπράντον Μπράουν. Προσπαθώντας να του πάρει συνέντευξη μια δημοσιογράφος του NBC στο τέλος του αγώνα, προσπάθησε να καλύψει τις φωνές της εξέδρας, λέγοντας: «Και μπορείτε να ακούσετε τις φωνές του πλήθους: ‘Εμπρός Μπράντον!’ (Let’s Go Brandon)». Στην πραγματικότητα, το πλήθος ακούγεται αρκετά ευκρινώς να φωνάζει: «Fuck You Biden!» («Μπάιντεν, άντε γ….»).

Όλο το σκηνικό με το λάθος της δημοσιογράφου, που ίσως να μην άκουγε καλά, ήταν αρκετό για να γίνει viral. Και το σύνθημα «Let’s Go Brandon» έγινε ένας εύκολος και ήπιος τρόπος διαπόμπευσης του Μπάιντεν, χωρίς να χρειάζεται να πει εκφραστεί με χυδαίο τρόπο.

Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες, Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν την έκφραση αυτή, κάτι που καταδικάζουν από τη μεριά τους οι Δημοκρατικοί.

Μεταξύ των αξιωματούχων αυτών περιλαμβάνεται ο – φανατικός του Τραμπ – κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, τον οποίο μερικοί ήδη πιστεύουν πως θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το 2024.

Σε ομιλία του που εκφώνησε στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, την πόλη όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσυρθεί στο Μαρ-Α-Λάγκο, την πολυτελή λέσχη του, ο Ντεσάντις καταφέρθηκε εναντίον «της κυβέρνησης Μπράντον».

Crowd Erupts into "Let's Go, Brandon" Chant as Gov. Ron DeSantis Knocks "The Brandon Administration" pic.twitter.com/rlC72mjnla

Ο Ντεσάντις απλώς ακολούθησε άλλους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι συνέβαλαν στο να βγει το υβριστικό σύνθημα από τους κύκλους της άκρας δεξιάς και να αποκτήσει μια κάποιας μορφής αποδοχή.

Ο Τζεφ Ντάνκαν, βουλευτής της Νότιας Καρολίνας, προκάλεσε αίσθηση φορώντας μια μάσκα με την επιγραφή «Let’s Go Brandon» στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, έγραψε τη φράση στο Twitter. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, άλλο σημαίνον στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, πόζαρε πίσω από ένα πανό με την επιγραφή «Let’s Go Brandon».

This billboard is in Princeton, NC not far from where I live. LOVE IT 😂#LetsGoBrandon pic.twitter.com/ydUiuqyZWv