Σε ακόμη μια δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) από τη βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια προχώρησε την Τετάρτη (07.09.2022) η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Σκοπός της δοκιμαστικής εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III ήταν η επαλήθευση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας (AFGSC) των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια για τους πυραύλους ICBM (διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων που είναι ικανοί να φέρουν πυρηνική κεφαλή).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προηγούμενη δοκιμή Minuteman III (στις 16 Αυγούστου) είχε αναβληθεί δύο φορές. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Μόσχας. Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά στις αρχές Αυγούστου, ενόσω βρίσκονταν σε εξέλιξη τα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, μετά την επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι, η οποία είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

For 50+ years, #MinutemanIII #ICBM fleet has underpinned our strategic force & ensured protection of the homeland & our Allies as a leg of the #nucleartriad. Today, #Strikers showcased that readiness during an operational test launch, proving we are #SafeSecureReady. #GT244 pic.twitter.com/bquKJARVVR