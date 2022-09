Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα επιβάλουν νέες και «αυστηρές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας καταδικάζοντας τις «δόλιες» προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών.

Σε μια αυστηρή ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν επίσης ότι θα επιβάλουν κυρώσεις σε συμφωνία με τις χώρες της G7 ενάντια σε «κάθε χώρα, πρόσωπο ή οντότητα» που παρέχει πολιτική ή οικονομική υποστήριξη στις προσπάθειες της Ρωσίας να «καταλάβει παρανόμως εδάφη στην Ουκρανία».

«Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι καθώς ο Πούτιν επιχειρεί δόλια να προσαρτήσει τμήματα της Ουκρανίας», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τη δόλια προσπάθεια της Ρωσίας να αλλάξει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή ψευδών “δημοψηφισμάτων”», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

⚡️The USA introduced a new package of sanctions against the Russian Federation, which included dozens of individuals and legal entities, – the US Ministry of Finance reports.



