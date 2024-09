ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο της Τζόρτζια – Άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε γυμνάσιο, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, για πυροβολισμούς και δυστυχώς νεότερες πληροφορίες μιλούν για 2 νεκρούς και 4 τραυματίες σύμφωνα με το δίκτυο MSNBC.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες στο σχολείο των ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

Μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, στο γυμνάσιο Απαλάτσι στην πόλη Γουίντερ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Το σχολικό συγκρότημα έχει μεπι σε lockdown, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 Atlanta.

@wsbtv @11AliveNews @FOX5Atlanta @CBSAtlBreaking Still more emergency vehicles responding to Apalachee High School with helicopters overhead. Just heard an unknown bang at my house. I’m about less than 1/2 mile from the school.