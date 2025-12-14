Κόσμος

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown – Το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη
Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μπράουν
REUTERS/Taylor Coester

Δραματικές στιγμές διαδραματίστηκαν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ με έναν ένοπλο να σκοτώνει δύο ανθρώπους και να τραυματίζει πολλούς άλλους. 

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκόρπισε τον θάνατο στο πανεπιστήμιο του Μπράουν.  «Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Στην δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο στο οποίο ο δράστης φαίνεται να αποχωρεί από το πανεπιστήμιο λίγα λεπτά μετά την επίθεση έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Εικάζουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα 30, αλλά από το βίντεο δεν διακρίνεται το πρόσωπό του και δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

 

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος. Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.

7
