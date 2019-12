ΗΠΑ: Εκπαιδευόμενοι φρουροί πόζαραν χαιρετώντας ναζιστικά! Σάλος με την απαράδεκτη φωτογραφία

Ο κυβερνήτης Τζιμ Τζάστις διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι θα εφαρμόσει «όλες τις συστάσεις» εσωτερικής έκθεσης που εισηγείται την απόλυση ή την απόταξη των φρουρών.

«Όπως είπα εξαρχής αυτού του είδους η διαγωγή δεν θα γίνει ανεκτή σε καμία κυβερνητική υπηρεσία όσο βρίσκομαι στο αξίωμα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Η επίμαχη φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων φρουρών φυλακών, πριν από αρκετές εβδομάδες, δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Εικονίζει περίπου τριάντα εκπαιδευόμενους φρουρούς με στολή καθώς κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό, με λεζάντα «Χάιλ Μπερντ». Πρόκειται για το επώνυμο της εκπαιδεύτριάς τους, της Κάσι Μπερντ.

Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση που συντάχθηκε από το πολιτειακό υπουργείο Στρατιωτικών Υποθέσεων και Δημόσιας Ασφάλειας, στέλεχος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων εξέφρασε αμέσως τις ενστάσεις του στην Μπερντ όταν είδε τη φωτογραφία.

More than 30 West Virginia corrections cadets and staff will be fired over a class photo in which the participants made the classic Nazi salute. The Department of Military Affairs and Public Safety had recommended their termination. https://t.co/VdDfb64SCL

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 30 Δεκεμβρίου 2019