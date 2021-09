Η σορός που εντοπίστηκε στο εθνικό πάρκο Grand Teton του Γουαϊόμινγκ ανήκει στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο, η εξαφάνιση της οποίας έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το FBI αναζητά τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της με τον οποίο ήταν μαζί σε road trip πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστική εξέτασης στην σορό που βρέθηκε προ ημερών, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για την 22χρονη Γκάμπι Πετίτο. «Τα αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν στα τελικά αποτελέσματα της νεκροτομής» αναφέρει η ανακοίνωση του FBI στο Twitter. Επίσης, οι αμερικανικές αρχές κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το FBI στην περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε πληροφορία για την υπόθεση.

#FBIDenver appreciates the collaboration of all agencies and personnel who assisted in the search, recovery, and identification efforts. @NatlParkService @forestservice @GrandTetonNPS @BridgerTetonNF pic.twitter.com/2CWXNBMUn2

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί τις προηγούμενες μέρες, οι αμερικανικές αρχές είχαν ενημερώσει και προετοιμάσει τους γονείς της άτυχης κοπέλας, καθώς η σορός που βρέθηκε ταίριαζε πολύ με την περιγραφή της.

