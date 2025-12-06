ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής της Ακτοφυλακής εξουδετερώνει ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό – Εντυπωσιακό βίντεο από την επιχείρηση

Η σκηνή θυμίζει ταινία δράσης, όμως πρόκειται για μια πραγματική επιχείρηση: στον ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στις ακτές του Μεξικού, ελεύθερος σκοπευτής της Ακτοφυλακής (US Coast Guard) των ΗΠΑ, επιβαίνων σε ελικόπτερο, έθεσε εκτός λειτουργίας τις μηχανές ενός υπερταχύπλοου γεμάτου κοκαΐνη, επιτρέποντας την αναχαίτισή του.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, η επιχείρηση — που διεξήχθη την Τρίτη (02.12.2025) στο πλαίσιο της αποστολής «Pacific Viper» — οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από 9.000 κιλών κοκαΐνης, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 7,5 εκατομμύρια δόσεις.

Στις εικόνες που δημοσίευσε το Fox News Digital, φαίνεται ο σκοπευτής της ειδικής μονάδας HITRON (Helicopter Interdiction Tactical Squadron) να στοχεύει μεθοδικά τις μηχανές του ταχύπλοου — μια πρακτική που αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο στις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, καθώς τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνται συχνά από καρτέλ για να διαφεύγουν από τις περιπολίες.

Αφού το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε, τα πληρώματα της Ακτοφυλακής προχώρησαν στη διασφάλιση του φορτίου και στη σύλληψη των επιβαινόντων.

Μια άνευ προηγουμένου αμερικανική επιχείρηση στον Ειρηνικό

Η επιχείρηση «Pacific Viper», που ξεκίνησε τον Αύγουστο, ενώνει τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με στόχο τη διακοπή των θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούν τα λατινοαμερικανικά καρτέλ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το εύρος της προσπάθειας: από την αρχή του έτους, η Ακτοφυλακή δηλώνει ότι έχει κατασχέσει 231 τόνους κοκαΐνης, αριθμός-ρεκόρ, εκ των οποίων 100 τόνοι μόνο στον ανατολικό Ειρηνικό.

Κατά μέσο όρο, περίπου 725 κιλά κοκαΐνης κατασχέτονται καθημερινά στην περιοχή.

Η Ουάσινγκτον παρουσιάζει αυτή τη στρατηγική ως βασικό πυλώνα της αντιναρκωτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εντείνει την πίεση στα καρτέλ, εγκρίνοντας περισσότερα από είκοσι πλήγματα κατά σκαφών διακίνησης ναρκωτικών από τον Σεπτέμβριο. Παρότι ορισμένοι νομοθέτες διατυπώνουν ανησυχίες για τη νομιμότητα των επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι είναι απολύτως εξουσιοδοτημένες.

Ο κομβικός ρόλος των ελεύθερων σκοπευτών

Οι ελεύθεροι σκοπευτές που επιχειρούν από αέρα έχουν καταστεί κρίσιμο στοιχείο αυτών των αποστολών. Αποστολή τους: να πλήττουν απευθείας τις μηχανές των «go-fast» σκαφών, τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να καταδιωχθούν διαφορετικά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι διακινητές χάνουν τη δυνατότητα διαφυγής και η Ακτοφυλακή μπορεί να επέμβει.

Με τη νέα αυτή κατάσχεση, η «Pacific Viper» ξεπερνά πλέον τους 100.000 κιλά κοκαΐνης από την έναρξή της. Και οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν: οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, καθώς η δραστηριότητα των καρτέλ στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά υψηλή.