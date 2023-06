Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και περισσότεροι από 20 τραυματίες από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το κεντρικό Μισισίπι τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα (19.6.2023) οι Αρχές της αμερικανικής Πολιτείας.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Λούιν, περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά του Τζάκσον στο κεντρικό Μισισίπι. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής σε αυτήν τη μικρή κοινότητα.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου στο οποίο έχουν διακομιστεί οι τραυματίες από το Λούιν, διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι είτε έχουν πάρει ήδη εξιτήριο είτε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Περίπου 400.000 καταναλωτές στον αμερικανικό νότο είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένων 45.000 στην πολιτεία Μισισίπι, σύμφωνα με στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Poweroutage.us.

At least one person was killed and 19 others were injured after a tornado struck the town of Louin, Mississippi. Officials believe multiple tornadoes may have struck the state overnight. https://t.co/e8fgpSXcgd pic.twitter.com/1VsvkDIdvX