ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη σε ένα περιστατικό με πυρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί, όμως πηγή της αστυνομίας δήλωσε ότι πλέον δεν υπάρχει «ενεργός δράστης».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πέντε τραυματίες -τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα– δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

UPDATE: No confirmed # of shooting injuries yet but I’ve personally seen 4 ambulances leave the scene here at 14th & Columbia Rd in NW DC. @ABC7News pic.twitter.com/Fmo9niIhWI

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019