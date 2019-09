Συναγερμός στην Ουάσινγκτον – Πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες κοντά στον Λευκό Οίκο!

Την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον. Οι πρώτες πληροφορίες όμως κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της 14ης Λεωφόρου με την Κολούμπια, σχεδόν τρία χιλιόματρα από τον Λευκό Οίκο.

UPDATE: No confirmed # of shooting injuries yet but I’ve personally seen 4 ambulances leave the scene here at 14th & Columbia Rd in NW DC. @ABC7News pic.twitter.com/Fmo9niIhWI

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019