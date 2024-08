ΗΠΑ: Ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε ζευγάρι που είχε κερδίσει σε καζίνο – Τους άρπαξαν τα λεφτά και τους πυροβόλησαν

Από την απόλυτη χαρά, στον απόλυτο τρόμο για ένα ζευγάρι στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν ένοπλοι ληστές τους έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι τους με σκοπό να τους αρπάξουν όσα είχαν κερδίσει σε καζίνο.

Το άτυχο ζευγάρι, η Kim Chambliss και ο σύντροφός της Val Delacruz, επέστρεφαν από το Seminole Hard Rock Hotel & Casino στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν έπεσαν θύματα ένοπλων ληστών.

Οι δυο δράστες, που τελικά συνελήφθησαν από την αστυνομία, τους ακολούθησαν από το καζίνο στο σπίτι, τους έστησαν ενέδρα, τους λήστεψαν και τους πυροβόλησαν. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 2ας Αυγούστου, όταν το ζευγάρι κερδίσε 3.300 δολάρια στο Hard Rock.

Το τρομακτικό συμβάν, κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος που βρισκόταν στο κουδούνι της εξώπορτας.

«Ακούω άλλον έναν πυροβολισμό και η πρώτη μου σκέψη ήταν ‘τον σκότωσαν’. Έπαθα υστερία, ούρλιαζα και έκλαιγα», δήλωσε η Kim Chambliss.

Η Chambliss και ο φίλος της, Val Delacruz, είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι από ένα ραντεβού, όταν δύο μασκοφόροι περικύκλωσαν το αυτοκίνητό τους και απαίτησαν χρήματα.

«Έτρεξα και έπεσα στην πόρτα και ο άλλος τύπος βγήκε έξω και με πυροβόλησε ξανά για τρίτη φορά στο αριστερό μου πόδι», δήλωσε η Delacruz.

