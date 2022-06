Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ την Πέμπτη σε νεκροταφείο στο Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κηδείας τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νεκροταφείο των ΗΠΑ, όταν ένοπλος σε νεκροταφείο – κατά τη διάρκεια κηδείας άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Μαΐου από πυρά αστυνομικών – άρχισε να πυροβολεί. ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ρασίν, πόλης στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, αναφέρθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» περί τις 14:26 (τοπική ώρα· 22:26 ώρα Ελλάδας).

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός TMJ4 μετέδωσε, επικαλούμενος την οικογένεια, ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά στην κηδεία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι συγγενείς του Ντεσόντε Κινγκ, του άνδρα που επρόκειτο να ταφεί.

Ο 37χρονος Αφροαμερικανός σκοτώθηκε από την αστυνομία την 20ή Μαΐου κατά τη διάρκεια ελέγχου. Φερόταν να είχε τραπεί σε φυγή αφού τον είδαν με πιστόλι στο χέρι.

