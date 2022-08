Το FBI ανακοίνωσε ότι ένας ένοπλος επιχείρησε να εισβάλλει στο κτίριο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στο Σινσινάτι του Οχάιο σήμερα (11.8.2022) το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το FBI, ο ένοπλος διέφυγε. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περίπου στις 9.00 σήμερα το πρωί, ένας ένοπλος προσπάθησε να παραβιάσει την Εγκατάσταση Ελέγχου Επισκεπτών στο FBI στο Σινσινάτι. Μετά τον συναγερμό και την ανάπτυξη ειδικών πρακτόρων του FBI, το πρόσωπο αυτό διέφυγε βόρεια στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 71», ανέφερε στο Twitter.

FBI Cincinnati Statement: On August 11, 2022, at approximately 9:15 EST, the FBI Cincinnati Field Office had an armed subject attempt to breach the Visitor Screening Facility (VSF). https://t.co/r6D125zMLI