Δικαστήριο του Κολοράντο στις ΗΠΑ έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας έναν από τους λευκούς αστυνομικούς που διώκονταν για τον θάνατο μετά τη σύλληψή του του Ελάιζα ΜακΚλέιν, ενός νεαρού Αφροαμερικανού που έχασε τη ζωή του το 2019.

Τον Αύγουστο του 2019 κατά τη σύλληψη του 23χρονου Αφροαμερικανού στην Ορόρα του Κολοράντο στις ΗΠΑ οι αστυνομικοί του έκαναν κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια του χορήγησαν ισχυρό ηρεμιστικό. Ο Ελάιζα ΜακΚλέιν πέθανε τρεις ημέρες αργότερα από καρδιακή προσβολή.

Το περιστατικό αυτό είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ μετά την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου ενός άλλου Αφροαμερικανού κατά τη σύλληψή του, του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Αρχικά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο, αλλά ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ζήτησε την επανάληψη των ερευνών τον Ιούνιο του 2020 αφού συναντήθηκε με την οικογένεια του Αφροαμερικανού. Αίτηση για την επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τον θάνατο του Αφροαμερικανού συγκέντρωσε τρία εκατομμύρια υπογραφές.

Σώμα ενόρκων στην Πολιτεία των ΗΠΑ έκρινε χθες Πέμπτη (12.10.2023), τον αστυνομικό Ράντι Ροντέμα ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ο πρώην συνάδελφός του Τζέισον Ρόζενμπλατ, που αντιμετώπιζε τις ίδιες κατηγορίες, αθωώθηκε. Ένας τρίτος αστυνομικός, ο Νέιθαν Γούντγιαρντ, που κατηγορούνταν ότι έκανε κεφαλοκλείδωμα στον νεαρό, θα δικαστεί τις επόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 9News NBC.

Εξάλλου δύο νοσηλευτές πρόκειται επίσης να δικαστούν τον Νοέμβριο για την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

More than 4 years after 23-year-old Elijah McClain’s fatal encounter with police, two of the officers connected to the death are finally standing trial — here’s what to know



(warning: distressing) pic.twitter.com/92bCDLRT3i