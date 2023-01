Έρευνες για ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση στο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Η βλάβη έχει καθηλώσει αεροπλάνα, προκαλώντας χάος στα αεροδρόμια. Έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος Μπάιντεν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ προέκυψε τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος αεροσκάφη σε όλη τη χώρα.

Συνολικά 32.578 πτήσεις καθυστέρησαν εντός των ΗΠΑ ή ενώ εκτελούσαν δρομολόγια προς ή από τη χώρα, έως σήμερα στις 14.55 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Παράλληλα ακυρώθηκαν άλλες 409 πτήσεις εσωτερικού ή δρομολόγια αεροσκαφών προς ή από τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εάν το πρόβλημα προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση, δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε».

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Τα αεροσκάφη μπορούν και πάλι να προσγειωθούν με ασφάλεια αλλά όχι να απογειωθούν αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία αυτού».

President Biden on the FAA ground stop for all domestic departures in the U.S.: "I just spoke with (Transportation Sec. Pete Buttigieg). They don't know what the cause is."



"Aircrafts can still land safely, just not take off right now." pic.twitter.com/bqEUkVrdDa — Steve McCarron KOMO (@SteveTVNews) January 11, 2023

Πάντως, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει δώσει εντολή για έρευνα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση σε αυτή τη φάση, αλλά ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο υπουργείο Μεταφορών να διενεργήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια. Η FAA θα κάνει τακτικές ενημερώσεις», ανέφερε η Ζαν-Πιέρ σε ανάρτηση στο Twitter.

Η ανάρτηση της Καρίν Ζαν-Πιέρ:

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 11, 2023

Ο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «Τα αεροσκάφη μπορούν και πάλι να προσγειωθούν με ασφάλεια αλλά όχι να απογειωθούν αυτή τη στιγμή».

ΗΠΑ: Χάος στα αεροδρόμια

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σημειώνονται στις ΗΠΑ, καθώς η FAA προσπαθεί να αποκαταστήσει τεχνικό πρόβλημα σε σύστημά της, ενώ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες για να ενημερώνονται.

Η νεότερη ενημέρωση της FAA:

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

Η FAA ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρίες να αναστείλουν όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού έως τις 16.00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσει να επικυρώσει την ορθότητα των πληροφοριών για τις πτήσεις και την ασφάλεια.

Πάντως, είναι η πρώτη φορά από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 που καθηλώνονται τα αεροπλάνα στις ΗΠΑ.