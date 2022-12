Στις ΗΠΑ η τρέλα δεν πάει μόνο στα βουνά, πάει και στα κρουαζιερόπλοια και αυτό το απέδειξε ένας 28χρονος, ο οποίος ξενοίκιασε το σπίτι του και πλήρωσε 300.000 δολάρια για να μείνει για ένα χρόνο σε πλοίο και να κάνει κρουαζιέρα μ’ αυτό σε όλο τον κόσμο. Και δεν μιλάμε για κάποιον μεγιστάνα, αλλά για έναν εργαζόμενο.

Ο 28χρονος Όστιν Ουέλς από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία Meta του Facebook αποφάσισε να ξενοικιάσει το σπίτι του και να νοικιάσει, όχι απλά μια καμπίνα, αλλά ένα δωμάτιο – κατοικία για 1 χρόνο σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με το οποίο θα κάνει συνέχεια κρουαζιέρες σε διάφορες χώρες. Οσο για την…. ταμπακιέρα, ο Ουέλς πλήρωσε 300.000 δολάρια (περίπου 281.000 ευρώ) για μια καμπίνα – κατοικία στο υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Narrative για 1 χρόνο, σύμφωνα με το CNBC.

Ο 28χρονος δεν θα είναι… ανάσκελα όλη μέρα στο κρουαζιερόπλοιο και θα απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Θα δουλεύει κανονικά από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά εξ αποστάσεως. Ο Αμερικανός από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ θα δουλεύει με τηλεργασία.

«Είναι σαν να έχεις ένα διαμέρισμα. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να ανατρέψω την καθημερινή μου ρουτίνα, για να πάω να δω τον κόσμο», είπε ο Ουέλς στο CNBC.

«Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα να έχεις μια τυπική δουλειά και να εργάζεσαι και να ζεις σε ένα πλωτό συγκρότημα διαμερισμάτων. Φεύγω από μοντέλο, όπου θέλεις να πας κάπου, ετοιμάζεις μια βαλίτσα, πας σε πτήση, νοικιάζεις ένα δωμάτιο. Τώρα θα… ταξιδεύω με το διαμέρισμα μου, το γυμναστήριο μου. Οι γιατροί, οι οδοντίατροι μου, όλα τα παντοπωλεία, ο κόσμος θα είναι μαζί μου», πρόσθεσε ο 28χρονος από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

