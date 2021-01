ΗΠΑ: Έσβησε το ψηφιακό ρολόι που μετρούσε αντίστροφα τις ημέρες προεδρίας Τραμπ (pics, vids)

Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, οι Νεοϋρκέζοι έβλεπαν στην όψη ενός κτηρίου στο Queens που έβλεπε το ποτάμι, ακριβώς απέναντι από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα γιγαντιαίο ψηφιακό ρολόι με αριθμούς σε κόκκινο νέον να μετρά αντίστροφα τις ημέρες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν το ρολόι έδειξε «O».

Το ρολόι εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2017 σε τυφλή όψη ενός κτηρίου στη Long Island City, στο οποίο είναι το στούντιο του καλλιτέχνη Matthew Barney. Ο Barney εγκατέστησε το ρολόι στη συνοικία που γεννήθηκε ο Τραμπ, σε συνεργασία με τον εκδότη και επιμελητή Brandon Stosuy, την αρχιτέκτονα Jane Lea, τον κατασκευαστή Jade Archuleta-Gans και τον designer φωτισμού Kenzan Tsutakawa-Chinn.

«Είναι μια υπενθύμιση ότι πολύς κόσμος ανυπομονεί αυτό να το τελειώσει» είχε πει, στο DNAinfo, ο Stosuy, λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού ρολογιού, γνωστού ως «Remains Board». «Και είναι λίγο ως τεστ διάρκειας – μια υπενθύμιση να προσπαθήσουμε να αντέξουμε ως το τέλος».

Πολλοί περαστικοί δεν καταλάβαιναν τι σήμαιναν οι αριθμοί. «Το βλέπουμε ως πολιτικό project, κάτι σαν το National Debt Clock» είπε, σε ανακοίνωση, ο Stosuy. «Υποθέτουμε ότι είναι αρκετά σαφές αυτό που κάνει, χωρίς εμείς να εξηγούμε. Νομίζω ότι είναι σαφής επίσης και η στάση μας απέναντι στον Τραμπ».

Το είχαν προγραμματίσει να πηδήξει στο «O» στην περίπτωση που ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εξαντλούσε την τετραετία. Δεν συνέβη. Αλλά, το ρολόι δεν χρειάστηκε να ξαναρχίσει να μετρά αντίστροφα άλλες 1.460 μέρες. Μηδενίστηκε, και αυτό γιορτάστηκε με livestreaming συναυλίας των Liturgy, metal μπάντας Μαύρων από το Brooklyn.

@brandonstosuy #matthewbarneyartist #janelea #kenzantsutakawachinn #jadearchuletagans Much gratitude for #trumpcountdownclock A source of both anxiety & hope from my window onto the East River since it went up. Walked over today to see it flip to zero. #artistsvoices ❤️Thank you! pic.twitter.com/1SVlsCzm3C