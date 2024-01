Πολικό ψύχος επικρατεί στις περισσότερες νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, όπου το θερμόμετρο καταγράφει εντυπωσιακά χαμηλές θερμοκρασίες και ήδη δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως νέο κύμα χιονιά αναμένεται στις ΗΠΑ, ενώ οι νότιες πολιτείες, συνηθισμένες σε ηπιότερο κλίμα, αυτές τις μέρες μοιάζουν περισσότερο με τον Καναδά λόγω του ψύχους που συνεχίζεται από τις 12 Ιανουαρίου.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 59 είτε από τροχαία λόγω παγετού, είτε λόγω υποθερμίας.

Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και -34 °C, όχι μόνο στην Ουάσινγκτον ή τη Νέα Υόρκη όπου ο βαρύς χειμώνας είναι ο κανόνας, αλλά και σε περιοχές όπως η Αλαμπάμα και το Τενεσί.

Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

