Σφοδρές καταιγίδες και τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Σάββατο (9.12.2023) το Τενεσί, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες καθώς και βλάβες στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν σε βόρειο προάστιο του Νάσβιλ, πρωτεύουσας του Τενεσί, πολιτείας των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επλήγη από ανεμοστρόβιλους.

Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν», ανακοίνωσε το γραφείο μέσω της πλατφόρμας X.

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Κλάρκσβιλ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, προκαλώντας επίσης θύματα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο ενήλικες και ένα παιδί», ανέφεραν οι αρχές της πολιτείας Μοντγκόμερι σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως «23 άτομα νοσηλεύονται».

NOW: More video of the aftermath in Hendersonville, Tennessee tornado pic.twitter.com/huClb0juCN — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023

Οι πρώτες ομάδες διασωστών «εξακολουθούν να βρίσκονται στη φάση της έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφή αυτή», έκαναν γνωστό οι αρχές και ζήτησαν από τους κατοίκους να μην βγαίνουν χωρίς λόγο στους δρόμους.

Εξάλλου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 86.000 νοικοκυριά στην πολιτεία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.