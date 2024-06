ΗΠΑ: Γέφυρα τρένου κατέρρευσε στην Άιοβα – «Φούσκωσε» το ποτάμι και την παρέσυρε

Μία γέφυρα τρένου κατέρρευσε στον ποταμό Big Sioux στην Άιοβα, ύστερα από εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η γέφυρα κατέρρευσε περίπου στις 11 το βράδυ της Κυριακής (23.6.2024), καθώς το ποτάμι Big Sioux φούσκωσε επικίνδυνα παρασέρνοντας την γέφυρα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις επικρατούν σε όλη την περιοχή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές πλημμύρες στη πόλη North Sioux.

Εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε πως η γέφυρα αρχικά λύγησε στο κέντρο και πλέον «βρίσκεται μέσα στο ποτάμι».

BREAKING! A Train Bridge between North Sioux City, South Dakota & Sioux City, Iowa has broke in half with part of the bridge in the Big Sioux River due to major flooding!



pic.twitter.com/OM0jCr2Qty