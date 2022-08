Οι ΗΠΑ δεν έχουν DNA του Αλ Ζαουάχρι, καθώς επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα από άλλες πηγές, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. «Έχουμε οπτική επιβεβαίωση, αλλά έχουμε, επίσης, επιβεβαίωση μέσω άλλων πηγών», είπε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας, Τζον Κίρμπι.

Σε συνέντευξή του στο CNN για τη δολοφονία του Αλ Ζαουάχρι με αμερικανικό drone στις 31 Ιουλίου στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν επιβεβαίωση με DNA για τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Αιμάν Αλ Ζαουάχρι, όμως, επαλήθευσαν την ταυτότητά του μέσω άλλων πηγών».

Δεν έχουμε επιβεβαίωση DNA. Δεν θα αποκτήσουμε αυτή την επιβεβαίωση. Εντελώς ειλικρινά, βάσει πολλών πηγών και μεθόδων από τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες, δεν το χρειαζόμαστε, είπε.

«Έχουμε οπτική επιβεβαίωση, αλλά έχουμε επίσης επιβεβαίωση μέσω άλλων πηγών», τόνισε.

Ο Κίρμπι είπε, ακόμη, πως υπάρχει ακόμη μια μικρή παρουσία της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν.

Δείτε τις δηλώσεις:

