ΗΠΑ: Η Έιμι Έσκριτζ είναι η 11η στη λίστα με τους νεκρούς επιστήμονες – Αυτοπυροβολισμός η αιτία θανάτου της

Μια επιστήμονας που, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε το 2022, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εν μέσω αναφορών για μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων που αφορούν ειδικούς από τις ΗΠΑ που συνδέονται με την προηγμένη έρευνα.

Την Πέμπτη (16.04.2026), η Daily Mail ανέφερε ότι η 34χρονη Έιμι Έσκριτζ πέθανε στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ, στις 11 Ιουνίου 2022. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι ο θάνατος της επιστήμονα οφείλεται σε αυτοτραυματισμό από πυροβολισμό στο κεφάλι, αλλά σημείωσε ότι ούτε η αστυνομία ούτε οι ιατροδικαστές έχουν δημοσιεύσει έκθεση έρευνας. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η Eskridge ερευνούσε και προσπαθούσε να αναπτύξει τεχνολογία αντιβαρύτητας, μια μέθοδο χειρισμού ή εξουδετέρωσης των επιδράσεων της βαρύτητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση υπογράμμισε ανεπίλυτα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της Eskridge και την κατέταξε στη λίστα 11 επιστημόνων και ερευνητών που πέθαναν, των οποίων οι υποθέσεις έχουν προκαλέσει εικασίες και θεωρίες συνομωσίας. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι συνδεδεμένοι με την αμερικανική στρατιωτική, πυρηνική και αεροδιαστημική έρευνα και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο μοτίβο στους θανάτους τους.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία σύνδεση μεταξύ των πρόσφατων περιπτώσεων που αναφέρονται, αλλά ο Λευκός Οίκος ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι θα ζητήσει ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου για το αν κάποιος ερευνούσε την πιθανή σύνδεση μεταξύ επιστημόνων και αξιωματούχων που είχαν πεθάνει ή είχαν εξαφανιστεί από τα μέσα του 2024.

Σύμφωνα με τα προφίλ της στα social media, η καριέρα της Eskridge περιλάμβανε ηγετικές και τεχνικές θέσεις —μεταξύ των οποίων διευθύντρια, διευθύντρια τεχνολογίας και συνιδρύτρια— σε διάφορους ερευνητικούς οργανισμούς. Είχε επίσης εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης και σε εργαστηριακές θέσεις κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών της σπουδών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Eskridge αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Huntsville με διπλό πτυχίο στη χημεία και τη βιολογία, και έγινε διεπιστημονική ερευνήτρια και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ηλεκτρολογία, τη χημεία, τη φυσική και τη γενετική μηχανική. Ήταν επίσης πρόεδρος και διευθύντρια του Institute for Exotic Science στο Huntsville, το οποίο συνίδρυσε, σύμφωνα με νεκρολογίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Το ρεπορτάζ της Daily Mail ανέφερε ότι μετά το θάνατο της Eskridge, η σελίδα του Institute for Exotic Science δεν ήταν πλέον προσβάσιμος και ότι είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον πατέρα της, τον συνταξιούχο μηχανικό της NASA Richard Eskridge, σε παρουσιάσεις σχετικά με πειράματα τροποποίησης της βαρύτητας και ισχυρισμούς μέσω της εταιρείας τους, HoloChron Engineering.

Το 2020, η Eskridge δήλωσε ότι σκόπευε να παρουσιάσει νέα θεμελιώδη έρευνα σχετικά με την αντιβαρύτητα, αλλά χρειαζόταν την έγκριση της NASA πριν το πράξει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε μια συνέντευξη του 2020, η Eskridge δήλωσε ότι συνίδρυσε το Institute for Exotic Science «ως δημόσια προσωπικότητα με σκοπό να αποκαλύψει την τεχνολογία της αντιβαρύτητας», προσθέτοντας: «Αν βγεις στο προσκήνιο, τουλάχιστον κάποιος θα το προσέξει αν σου κόψουν το κεφάλι».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ισχυρίστηκε ότι οι απειλές εναντίον της είχαν ενταθεί, λέγοντας: «Πρέπει να το αποκαλύψω σύντομα, φίλε». Πρόσθεσε: «Πρέπει να το δημοσιεύσω, γιατί η κατάσταση θα χειροτερεύει μέχρι να το δημοσιεύσω».

Η προσοχή στον θάνατο της Eskridge έρχεται μετά από διαδικτυακούς ντετέκτιβς και αναφορές που έχουν επισημάνει μια συσσώρευση εξαφανίσεων ή θανάτων τα τελευταία χρόνια ατόμων που είχαν σχέσεις με την προηγμένη έρευνα.

Μεταξύ των αγνοουμένων συγκαταλέγονται ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά στις 27 Φεβρουαρίου στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, και η αεροδιαστημική μηχανικός Μόνικα Ρέζα, η οποία εξαφανίστηκε τον Ιούνιο ενώ έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια. Και οι δύο έχουν αναφερθεί από διαδικτυακούς ερευνητές ως μέρος ενός γενικότερου μοτίβου, αν και οι αρχές δεν έχουν συνδέσει τις υποθέσεις.

Ακολουθεί μια λίστα εργαζομένων με δεσμούς με την προηγμένη έρευνα που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει από το 2023.

— Κυβερνητικός ανάδοχος στο Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας του Κάνσας Σίτι στο Αλμπουκέρκι. Αγνοείται από τις 28 Αυγούστου 2025. Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ — Συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

— Συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Άντονι Τσάβες — Πρώην υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.

— Πρώην υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Αγνοείται από τις 8 Μαΐου 2025. Μελίσα Κασιάς — Διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.

— Διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Αγνοείται από τις 26 Ιουνίου 2025. Μόνικα Ρέζα — Διευθύντρια Επεξεργασίας Υλικών στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA.

— Διευθύντρια Επεξεργασίας Υλικών στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA. Αγνοείται από τις 22 Ιουνίου 2025. Νούνο Λουρέιρο — Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT.

— Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT. Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα. Καρλ Γκρίλμαϊρ — Αστροφυσικός του Caltech που εργάστηκε στα προγράμματα NEOWISE και NEO Surveyor της NASA.

— Αστροφυσικός του Caltech που εργάστηκε στα προγράμματα NEOWISE και NEO Surveyor της NASA. Πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Μάικλ Ντέιβιντ Χικς — Ερευνητής στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA.

— Ερευνητής στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA. Πέθανε στις 30 Ιουλίου 2023. Φρανκ Μάιβαλντ — Ερευνητής στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA.

— Ερευνητής στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA. Πέθανε στις 4 Ιουλίου 2024. Τζέισον Τόμας — Ερευνητής στον τομέα της φαρμακευτικής.

Αγνοείται από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 και βρέθηκε νεκρός στις 17 Μαρτίου 2026.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή υπόθεση» την Πέμπτη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα».

Ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει η συσσώρευση θανάτων και εξαφανίσεων να είναι σύμπτωση, αλλά πρόσθεσε: «Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα, και θα το εξετάσουμε στο άμεσο μέλλον».