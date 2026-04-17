Θρίλερ στις ΗΠΑ με 10 επιστήμονες που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν μέσα σε τρία χρόνια – «Απαντήσεις σε λίγες μέρες» λέει ο Τραμπ

Τουλάχιστον 10 επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις ΗΠΑ, με πρόσβαση σε ευαίσθητα προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και χωρίς να αφήσουν πίσω τους κανένα ίχνος από το 2023.

Μέχρι πρόσφατα, το θέμα περιοριζόταν σε δημοσιεύματα και ανεπίσημες αναφορές, ωστόσο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στις περίεργες εξαφανανίσεις των επιστημόνων. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή» και δήλωσε ότι «θα έχουμε απαντήσεις σε λίγες μέρες».

«Μόλις βγήκα από σύσκεψη για το θέμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή». Όπως πρόσθεσε, «ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη 1,5 εβδομάδα. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα εξετάσουμε το θέμα στο προσεχές διάστημα» είπε ο Τραμπ για τους 10 επιστήμονες που εξαφανίστηκαν ή πέθαναν μυστηριωδώς τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τις υποθέσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί στο διαδίκτυο, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα αποδεδειγμένο στοιχείο που να συνδέει τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις μεταξύ τους ή με κάποια οργανωμένη ενέργεια.

Όταν ρωτήθηκε αν πίσω από τις εξαφανίσεις μπορεί να βρίσκεται κάποια… ξένη δύναμη, ο Τραμπ επιτέθηκε στον προκάτοχό του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Μπάιντεν είχε ανοιχτά σύνορα, δεν ήταν δύσκολο να μπει κανείς στη χώρα».

Οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την ενημέρωση των δημοσιογράφων από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία όταν ρωτήθηκε για τις υποθέσεις και το αν οι επιστήμονες είχαν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα, απάντησε ότι δεν έχει ακόμη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά το θέμα θα εξεταστεί.

«Αν ισχύει, φυσικά πρόκειται για κάτι που αυτή η κυβέρνηση θα εξετάσει σοβαρά», σημείωσε.

Οι εξαφανίσεις

Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν προκαλέσει συζητήσεις είναι αυτή του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, William “Neil” McCasland, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε «νοητική σύγχυση» πριν χαθούν τα ίχνη του.

TRUMP IS LOOKING INTO THE 10 MISSING SCIENTISTS!



“A possible foreign operation that could be involved here. That’s why they’re investigating.”



“There was a meeting at the White House today on the deaths or disappearances of 10 scientists and staffers, many of whom have… pic.twitter.com/flRPCDZJSg — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 16, 2026

Ο McCasland, που αποστρατεύτηκε το 2013 και εξαφανίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου, είχε υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις που σχετίζονταν με διαστημική έρευνα και προγράμματα. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε διαρροές email του John Podesta (σσ πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου) μέσω WikiLeaks. Η εξαφάνισή του τροφοδότησε εικασίες στους κύκλους μελέτης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, άφησε στο σπίτι του το κινητό, τα γυαλιά και τις προσωπικές του συσκευές, ενώ έλειπαν το πορτοφόλι, οι μπότες πεζοπορίας και ένα περίστροφο.

Η σύζυγός του έχει διαψεύσει θεωρίες που τον συνδέουν με «γνώσεις για εξωγήινα ευρήματα» από το περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947.

Άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται είναι η εξαφάνιση της Melissa Casias από το Los Alamos National Laboratory, του Anthony Chavez, επίσης πρώην εργαζόμενου στο εργαστήριο. Ο Anthony Chavez 79 ετών, και η Melissa Casias, 54 ετών, διοικητική γραμματέας με υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, έναν από τους σημαντικότερους πυρηνικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, και εξαφανίστηκαν το 2025 με παρόμοιο τρόπο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά τους αντικείμενα και αποχωρώντας πεζή. Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία για την τύχη τους έως σήμερα.

Οι επιστήμονες της NASA Michael David Hicks and Frank Maiwaldο πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 2024 και το 2023 αντίστοιχα. Επιπλέον, ο ερευνητής φαρμακευτικής Jason Thomas από τη Novartis εντοπίστηκε νεκρός στον πυθμένα λίμνης στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο, αφού είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο αστροφυσικός Carl Grillmair, του οποίου η έρευνα συνδεόταν με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, και ο πυρηνικός φυσικός Nuno Loureiro ο οποίος είχε ηγηθεί σημαντικής επιστημονικής προόδου στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, δολοφονήθηκαν με πυροβολισμούς στις κατοικίες τους.