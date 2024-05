ΗΠΑ: Η Νίκι Χέιλι θα ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου

Η Νίκι Χέιλι ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η πρώην υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών είχε καταφερθεί με σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας.

Εξηγώντας τη μεταστροφή της στάσης της, η Νίκι Χέιλι υπογράμμισε πως επιλέγει τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή είναι ο υποψήφιος «που θα υποστηρίζει τους συμμάχους μας και θα φροντίζει να λογοδοτούν οι εχθροί μας, που θα κάνει ασφαλή τα σύνορα – όχι άλλες δικαιολογίες -, που θα υποστηρίζει τον καπιταλισμό και την ελευθερία».

«Ο Τραμπ δεν είναι τέλειος στα ζητήματα αυτά. Το έχω πει καθαρά επανειλημμένα», συνέχισε η Νίκι Χέιλι, κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε συντηρητικό ινστιτούτο.

Αλλά κατά την ίδια τη συντηρητική πολιτικό, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο «Μπάιντεν είναι καταστροφή. Θα ψηφίσω επομένως τον Τραμπ», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ απηύθυνε προειδοποίηση στον πρώην αρχηγό του κράτους (2017 – 2021), Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την άποψή της, καλά θα έκανε ο Τραμπ να «τείνει το χέρι στα εκατομμύρια ανθρώπους που με ψήφισαν και συνεχίζουν να με υποστηρίζουν, όχι να υποθέσει πως θα τον ταχθούν» αυτόματα μαζί του, είπε.

I was asked today at @HudsonInstitute whether I would vote for Donald Trump or Joe Biden, here’s my answer: pic.twitter.com/fSgPCuz3do