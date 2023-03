Mετά από 52 χρόνια αιχμαλωσίας στο Miami Seaquarium, μια όρκα – γνωστή ως Λολίτα (Lolita) – θα επιστρέψει στον ωκεανό και θα μπορεί πλέον να ζήσει ελεύθερη το υπόλοιπο της ζωής της. Ακτιβιστές στις ΗΠΑ δίνουν «μάχη» εδώ και χρόνια για την απελευθέρωση της φάλαινας.

Η όρκα Λολίτα (Lolita), γνωστής και ως Tokitae ή Toki, μεταφέρθηκε στο θαλάσσιο ενυδρείο Miami Seaquarium το 1970. Η φάλαινα θεωρείται ότι είναι περίπου 57 ετών και είναι η γηρειότερη σε αιχμαλωσία.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Λολίτα πρέπει να μετακινηθεί στην πατρίδα της στο Puget Sound και ομάδες όπως οι People for the Ethical Treatment of Animals έχουν προσφύγει στο δικαστήριο κατά του ενυδρείου για την αιχμαλωσία της. Και μετά από δεκαετίες, σύμφωνα με το NBC News, κατάφεραν να κερδίσουν τη «μάχη» για την απελευθέρωση της.

Αν και με το πέρασμα των χρόνων, η υγεία της έχει επιβαρυνθεί, οι ειδικοί είπαν ότι η φάλαινα βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. «Είναι ένα θαύμα κάθε μέρα», είπε ο Χάουαρντ Γκάρετ, ερευνητής φαλαινών και ακτιβιστής στο Orca Network που αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Λολίτα από το 1995.

Η φάλαινα θα βρίσκεται υπό 24ωρη φροντίδα μέχρι να εγκλιματιστεί στο νέο της περιβάλλον. «Οι φροντιστές στο Seaquarium την προετοιμάζουν ήδη για το ταξίδι», δήλωσαν οι υπεύθυνοι.

Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από NBC News και AP