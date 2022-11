Ο στρατός της Ουκρανίας μπορεί να ανακαταλάβει τη Χερσώνα από τη Ρωσία, εκτιμά ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ενώ η μοναδική ουκρανική πόλη υπό ρωσική κατοχή βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες, επειδή είναι πιθανό να αποχωρήσουν από αυτή τα ρωσικά στρατεύματα.

«Σχετικά με το εάν οι Ουκρανοί μπορούν να ανακαταλάβουν τα υπόλοιπα εδάφη στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου και τη Χερσώνα, πιστεύω ακράδαντα ότι έχουν την ικανότητα να το κάνουν», δήλωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, στη συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό του στη Νότια Κορέα.

Η ουκρανική αντεπίθεση καλά κρατεί στα εδάφη της Ουκρανίας και ο ρωσικός στρατός έχει περιοριστεί αρκετά. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα (3.11.2022) ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος στην περιοχή της Χερσώνας δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τη δυτική όχθη του Δνείπερου, απ’ όπου η Μόσχα τις τελευταίες εβδομάδες απομακρύνει πολίτες.

«Πιθανότατα οι μονάδες μας, οι στρατιώτες μας, θα φύγουν για την αριστερή (ανατολική) όχθη», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της ρωσικής διοίκησης της Χερσώνας, Κιρίλ Στρεμοούσοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι «Solovyov Live», ένα φιλορωσικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης.

The Russian Army is using loudspeakers to tell people in the city of Kherson that the Ukrainian Army is approaching and that “there is imminent danger”.



Just pull your army back to Russia and the danger will be gone. It’s that simple. pic.twitter.com/Gl3LDD509k