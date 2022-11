Αξιωματούχος διορισθείς από τους Ρώσους στην περιοχή της Χερσώνας στη Νότιο Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απ’ όπου η Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες απομακρύνει πολίτες.

«Πιθανότατα οι μονάδες μας, οι στρατιώτες μας, θα φύγουν για την αριστερή (ανατολική) όχθη», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της ρωσικής διοίκησης της Χερσώνας Κιρίλ Στρεμοούσοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι «Solovyov Live», ένα φιλορωσικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης.

Η πόλη της Χερσώνας, η μόνη μεγάλη ουκρανική πόλη που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει και παραμένει ανέπαφη, βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Οι ζημιές στις κύριες διαβάσεις του ποταμού σημαίνουν ότι οι ρωσικές μονάδες κινδυνεύουν να καθηλωθούν στον ποταμό από τον προελαύνοντα ουκρανικό στρατό.

Ο Στρεμοούσοφ κάλεσε τους πολίτες που παραμένουν στην πόλη να την εγκαταλείψουν αμέσως, λέγοντας ότι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

The Russian Army is using loudspeakers to tell people in the city of Kherson that the Ukrainian Army is approaching and that “there is imminent danger”.



Just pull your army back to Russia and the danger will be gone. It’s that simple. pic.twitter.com/Gl3LDD509k — Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2022

Η Ρωσία έχει μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους μέσω του ποταμού τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που σύμφωνα με το Κίεβο ισοδυναμεί με αναγκαστικό εκτοπισμό.

Ωστόσο, ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου την περασμένη εβδομάδα δήλωσαν ότι δεν είδαν καμία ένδειξη ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται και είπαν ότι στην πραγματικότητα ενίσχυαν τις θέσεις τους.

Δεν αποκλείουν μάλιστα η Ρωσία να διαδίδει ψευδείς πληροφορίες περί αποχώρησης, για να παρασύρει τις Ουκρανικές δυνάμεις σε «παγίδα» μέσα στην Χερσώνα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσουν και την υποστολή της Ρωσικής σημαίας από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο της πόλης.

The removal of the Russian flag in Kherson is a "Russian provocation" with the aim of luring the Armed Forces of Ukraine to Kherson – the head of the press center of the Defense Forces "South" Natalia Humeniuk https://t.co/MpInToQ8T4 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 3, 2022

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι είχε προσαρτήσει τις περιοχές Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, αφού διοργάνωσε τα λεγόμενα δημοψηφίσματα, τα οποία η Δύση και το Κίεβο χαρακτήρισαν ψευδή και παράνομα.

Αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία άρχισαν επίσης να απομακρύνουν πολίτες από μια λωρίδα βάθους 15 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Δνείπερου ποταμού, λέγοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να ανατινάξουν το φράγμα Καχόβκα στο Δνείπερο και να πλημμυρίσουν πόλεις και χωριά σε όλη τη νότια Ουκρανία.

Kherson locals applaud in a city bus as they pass by an abandoned Russian checkpoint for the first time

P.S: Yesterday Russians abounded one of the city most cruel and infamous checkpoints in Kherson, Ostrov district pic.twitter.com/tcnD1ZS67F — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 3, 2022

Το Κίεβο απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν εδώ και εβδομάδες στα νότια και βορειοανατολικά, ανακαταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος των εδαφών που είχε καταλάβει η Μόσχα τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.