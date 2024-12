ΗΠΑ: Η σπαρακτική έκκληση 7χρονης στον ένοπλο πατέρα της – «Δεν θέλω να πάω στον παράδεισο σήμερα»

Ανατριχίλα προκαλούν τα όλο αγωνία λόγια ενός 7χρονου κοριτσιού, στο Οχάιο των ΗΠΑ, που απευθύνει στον ένοπλο πατέρα της εν μέσω τηλεφωνικής διαπραγμάτευσης με την αστυνομία.

Ο πατέρας του ανήλικου κοριτσιού, ακούγεται να τον παρακαλά για τη ζωή της, να ικετεύει να μη τη σκοπτώσει, κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού επεισοδίου ομηρίας στο Οχάιο, στις ΗΠΑ.

Η μικρή, σε ένα σοκαριστικό μήνημα στην άμεσο δράση, ακούγεται να λέει στον πατέρα της: «Δεν θέλω να πάω στον παράδεισο σήμερα».

Η Oaklynn Alexander απήχθη από τον πατέρα της, τον 43χρονο Charles Ryan Alexander, από το σπίτι της γιαγιάς της στην κομητεία Jefferson στο ανατολικό Οχάιο στις 11 Νοεμβρίου 2024.

Άμεσα εκδόθηκε Amber Alert, που οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία καθώς διέφυγε με τη μικρή.

Η αστυνομία τελικά ξεφούσκωσε τα λάστιχα του Αλεξάντερ και τον «στρίμωξε» σε ένα πάρκινγκ.

Από την ανατριχιαστική κλήση της Αλεξάντερ στο 100, ακούγεται ο άντρας να απειλεί να σκοτώσει την κόρη του και τον εαυτό του, φωνάζοντας «θα μας πυροβολήσω και τους δύο, κάντε πίσω!».

Η μικρή Oaklynn ακούγεται να ικετεύει, λέγοντας επανειλημμένα στον πατέρα της: «Σε παρακαλώ, μη».

Με ένα όπλο στο χέρι, ο Alexander απείλησε επίσης τη μητέρα του κοριτσιού, λέγοντάς της: «Θέλω να μιλήσω στη μητέρα της. Αν ακούς, Ashley, θα έπρεπε να είχες τηλεφωνήσει.

